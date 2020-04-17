Чубак Жалилов: «Если не нуждаться и просить при этом гумпомощи, то Всевышний откроет врата бедности»

Бишкек, “Саясат.kg”. Выступая в прямом эфире, полпред правительствв в Джалал-Абадской области Н. Мирзахмедов заявил следующее: «Все жители области, которые получают гуманитарную помощь, согласно законам шариата, являются «тилемчи» [попрошайками].
Из-за этих слов усиливается возмущение губернатором. Мы выслушали комментарий улема Чубака ажы Жалилова по данному поводу.
— По всей видимости, он [полпред Н. Мирзахмедов] имел в виду обеспеченных людей, которые, не нуждаясь в помощи, перехватывают по дороге гумпомощь, предназначенную для действительно нуждающихся людей. Наверняка он хотел такими жесткими словами побудить таких людей одуматься и прекратить подобное. Если на самом деле не нуждаться, но при этом просить благотворительной помощи, то Всевышний откроет врата бедности, есть такой завет Пророка...
Правильно, когда нуждающиеся в помощи люди получают эту помощь, но неправильно попрекать.
Мусульманин должен стараться правильно понять слова каждой личности. Не надо сразу трактовать в негативном смысле, надо стараться повернуть к хорошему.
Святейший имам Абу Ханийфа говорил, что если трактовать слова какого-либо мусульманина на 90% можно в негативном смысле и на 10% — в хорошем, то трактовать надо в хорошем смысле...
То, что отдельные лица действуют вразрез этому совету Абу Ханийфы, свидетельствует о религиозной скудости...
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!