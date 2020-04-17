Чубак Жалилов: «Если не нуждаться и просить при этом гумпомощи, то Всевышний откроет врата бедности»

Бишкек, “Саясат.kg”. Выступая в прямом эфире, полпред правительствв в Джалал-Абадской области Н. Мирзахмедов заявил следующее: «Все жители области, которые получают гуманитарную помощь, согласно законам шариата, являются «тилемчи» [попрошайками].

Из-за этих слов усиливается возмущение губернатором. Мы выслушали комментарий улема Чубака ажы Жалилова по данному поводу.

— По всей видимости, он [полпред Н. Мирзахмедов] имел в виду обеспеченных людей, которые, не нуждаясь в помощи, перехватывают по дороге гумпомощь, предназначенную для действительно нуждающихся людей. Наверняка он хотел такими жесткими словами побудить таких людей одуматься и прекратить подобное. Если на самом деле не нуждаться, но при этом просить благотворительной помощи, то Всевышний откроет врата бедности, есть такой завет Пророка...

Правильно, когда нуждающиеся в помощи люди получают эту помощь, но неправильно попрекать.

Мусульманин должен стараться правильно понять слова каждой личности. Не надо сразу трактовать в негативном смысле, надо стараться повернуть к хорошему.

Святейший имам Абу Ханийфа говорил, что если трактовать слова какого-либо мусульманина на 90% можно в негативном смысле и на 10% — в хорошем, то трактовать надо в хорошем смысле...

То, что отдельные лица действуют вразрез этому совету Абу Ханийфы, свидетельствует о религиозной скудости...