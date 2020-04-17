В Кыргызстан приедут врачи из Китая и Польши - в помощь в борьбе с COVID-19

В ближайшие дни в Кыргызстан прибудут медицинские специалисты из Китая и Польши - для оказания помощи и обмена опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Ранее сообщалось, что из Китая прибудут 15 врачей.
По данным пресс-службы главы государства, Жээнбеков обратил внимание на необходимость разработки различных сценариев развития эпидемиологической ситуации в стране на ближайший период.
На 17 апреля в Кыргызстане выявлено 489 случаев заражения коронавирусом. По регионам статистика выглядит следующим образом:
Город Бишкек – 102;
Город Ош – 73;
Ошская область – 135;
Баткенская область – 5;
Джалал-Абадская область – 93;
Чуйская область – 28;
Иссык-Кульская область – 8;
Нарынская область – 45;
Таласская область - 0.
Источник: Азаттык
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