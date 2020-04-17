В Кыргызстан приедут врачи из Китая и Польши - в помощь в борьбе с COVID-19

В ближайшие дни в Кыргызстан прибудут медицинские специалисты из Китая и Польши - для оказания помощи и обмена опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Ранее сообщалось, что из Китая прибудут 15 врачей.

По данным пресс-службы главы государства, Жээнбеков обратил внимание на необходимость разработки различных сценариев развития эпидемиологической ситуации в стране на ближайший период.

На 17 апреля в Кыргызстане выявлено 489 случаев заражения коронавирусом. По регионам статистика выглядит следующим образом:

Город Бишкек – 102;

Город Ош – 73;

Ошская область – 135;

Баткенская область – 5;

Джалал-Абадская область – 93;

Чуйская область – 28;

Иссык-Кульская область – 8;

Нарынская область – 45;

Таласская область - 0.

Источник: Азаттык