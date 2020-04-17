По словам адвоката, состояние здоровья Атамбаева плохое. «У него нет жалоб», - сообщили в ГКНБ

Состояние здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева плохое.
Об этом 17 апреля в прямом эфире сообщил его адвокат Замир Жоошев.
Адвокат оценил здоровье Атамбаева как неудовлетворительное. «Это не только в режиме чрезвычайного положения. У моего подзащитного такое состояние уже с сентября прошлого года», - отметил он.
Адвокат считает, что Атамбаеву могли бы дать возможность в сопровождении конвоиров получать лечение вне стен СИЗО.
Позже в пресс-службе ГКНБ АКИpress сообщили, что состояние у Атамбаева удовлетворительное.
«Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. На данный момент у него никаких жалоб нет», - сказали в ГКНБ.
Источник: zdorovie.akipress.org
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