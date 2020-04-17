Выяснилось, что видео жестокого избиения ребенка снято в России. Представительство МВД КР в РФ уже ищет мужчину

Семья покинула Кыргызстан в прошлом году
Представительство МВД КР в Российской Федерации проводит оперативно-розыскные мероприятие по установлению местонахождения гражданина, жестоко избившего своего ребенка.
Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР провела проверку по факту распространенного в мессенджере WhatsApp видео, где отец избивает ребенка, заставляя его делать отжимания.
Милиция установила личность мужчины. Им оказался Ж.Э. 1985 г.р., уроженец Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Также установлена личность супруги Ж.Ж. 87 г.р.
Как показала проверка, 16 октября 2019 года Ж.Э. вместе с семьей вылетел в Российскую Федерацию. В настоящее время представительство МВД КР в РФ проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения гражданина, жестоко избившего своего ребенка.
Пресс служба МВД КР
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