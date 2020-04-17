Бек Борбиев: Раим Матраимов хорошо поет и играет в футбол. Он умеет ценить дружбу и держит свое слово

По словам известного певца, оппоненты власти якобы сделали из экс-замглавы ГТС монстра. Однако он знает Матраимова с другой стороны

Известный отечественный исполнитель Бек Борбиев в интервью телеканалу НБТ ответил на ряд вопросов, интересующих зрителей. В частности, он рассказал о знакомстве с экс-заместителем главы таможни Раимбеком Матраимовым, о том, почему ему не нравятся песни бывшего президента Алмазбека Атамбаева и почему он не может стать депутатом.

Комментируя вопрос, касающийся текста и мотива песен, которые в свое время исполнял бывший глава государства, Борбиев ответил, что ему не нравились ни песни, ни слова Атамбаева.

«Откровенно говоря, я толком не слышал его песен. Но видел их на лентах. Когда показывали их на ТВ, сразу же переключал канал, либо вовсе выключал телевизор. Мне не нравилось не только то, как поет этот человек, но и то,что он говорил. Некоторые зрители могут неправильно понять меня. Среди песен, которые я не хотел слушать, была песня Атамбаева. Не могу критиковать его творчество, поскольку особо не вслушивался в его песни», - сказал певец.

Исполнитель отметил, что для того чтобы стать депутатом, необходимо иметь большую сумму денег, которой у него нет.

«Столь большой суммы нет у людей из шоу-бизнеса, работающих так же, как и я. К примеру, мы, певцы, даже никогда не держали в руках эти 500 тысяч долларов. Честно говоря, у меня нет возможности стать депутатом. Если же выборы пройдут по одномандантной системе, убрав партийную систему, то здесь и народу было бы лучше. Люди голосовали бы за своего избранника. Сейчас нет народных избранников. Есть состоятельные депутаты, которые помогают своей малой родине. Некоторых депутатов народ не знает. Увеличилась дистанция между народом и депутатами. В этой связи граждане недолюбливают 120 депутатов, называя их баранами», - сказал Борбиев.

Артист отметил, что оппоненты нынешней власти сделали из бывшего заместителя главы таможни Раимбека Матаримова монстра.

«Не работал с Раимом Матраимовым в одной таможне, поскольку он работал в Оше. Мы знакомы. У нас сложились хорошие отношения, как у коллег. Я работал в Бишкеке в северной таможне, на железной дороге. Мы с Раимом и сейчас поддерживаем связь, правда, уже не так, как раньше. Раньше встречались на совещаниях. Оппоненты нынешней власти сделали из Раима монстра. Он хороший парень. Он продвинутый человек. У Раима хороший слух, бывает, когда он сам поет. Скажу, что он хорошо поет. Он спортсмен, играет в футбол, волейбол. Лично для меня он никакой не монстр. Оппоненты впутывают Раима к нынешней власти. Не буду говорить здесь о политике, скажу лишь о его человеческих качествах. Он умеет ценить дружбу. Держит свое слово. Я это говорю, не исходя из каких-то собственных интересов. На многие подобные негативные комментарии, которые оставляют мне в интернете, я даже не обращаю внимания. Знаю этого человека на протяжении многих лет. Он - один из настоящих кыргызских джигитов. Я думаю, что такой человек никогда не способен сделать что-либо плохое», - сказал Борбиев.

Источник: vesti.kg