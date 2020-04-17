(Видео) Отец ребенка жестоко избили за то, что он не делал отжимания

В МВД начали проверку по факту душераздирающего видеоматериала

В соцсетях распространяется видео с жестоким избиением ребенка за то, что тот не делает отжимания.

«Герои» видеоролика говорят на кыргызском языке.

Женщина в слезах просит ребенка выполнить то, что просит мужчина, избивающий его.

Голос за кадром говорит, что сдаст мужчину в милицию.

В пресс-службе МВД КР Vesti.kg сообщили, что данное видео уже проверяется.

- Выясняется, когда и где было снято видео, по результатам будут приняты меры, - прокомментировали в милиции.

Источник: vesti.kg