В Бишкек из Стамбула прибыл авиарейс с 211 гражданами Кыргызстана

В Международном аэропорту «Манас» 17 апреля встретили чартерный рейс из Стамбула с гражданами Кыргызстана.

Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

«Для безопасности всех пассажиров обслуживали на перроне аэропорта и отправили на обсервацию», - говорится в сообщении.

Всего рейсом «Стамбул-Бишкек-Стамбул» прибыло 211 граждан Кыргызстана.

Источник: Кабар