В Бишкек из Стамбула прибыл авиарейс с 211 гражданами Кыргызстана

В Международном аэропорту «Манас» 17 апреля встретили чартерный рейс из Стамбула с гражданами Кыргызстана.
Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
«Для безопасности всех пассажиров обслуживали на перроне аэропорта и отправили на обсервацию», - говорится в сообщении.
Всего рейсом «Стамбул-Бишкек-Стамбул» прибыло 211 граждан Кыргызстана.
Источник: Кабар
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