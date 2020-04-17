В Кыргызстане за два месяца умерли 398 младенцев

В Кыргызстане январе-феврале 2020 года умерло 398 детей в возрасте до одного года, или 15,5 на 1000 родившихся живыми, сообщает Нацстатком.

По его данным, в 2019 году за аналогичный период умерли 409 младенцев.

Так, в январе-феврале 2020 года в органах ЗАГС зарегистрировано 25,6 тыс. новорожденных, или 23,9 на 1000 населения (27,7 - в январе-феврале 2019г.), 6,0 тыс. умерших, или 5,6 на 1000 населения (5,5 - в январе-феврале 2019г.). В результате, естественный прирост населения составил 19,6 тыс. человек, или 18,3 на 1000 населения (22,2 - в январе-феврале 2019г.).

Источник: Кабар