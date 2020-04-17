В Ошской области прошлой ночью 4 человека нарушили комендантский час

За прошедшую ночь в Ошской области 4 человека нарушили комендантский час.

Об этом на брифинге по городу Ош, Кара-Сууйскому и Ноокатскому районам Ошской области сообщил начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.

По его словам, в отношении нарушителей составлен протокол согласно порядку.

«В целом криминогенная ситуация в области спокойная», - сказал он.

Напомним, в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Нарыне, Ноокатском, Кара-Сууйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области, Ат-Башинском районе Нарынской области до 30 апреля 2020 г. действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час. Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 21.00 часов до 06.00 часов. Передвижение для остальных граждан с 06.00 до 21.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.

Источник: Кабар