В Бишкеке закрылся ЦСМ №17. Коронавирусом заразились четыре врача

В Бишкеке закрылся ЦСМ №17. Там коронавирусом заразились четыре врача.
Информацию редакции kaktus.media подтвердила главный врач поликлиники Гульнара Ташибекова.
По ее словам, сотрудники медучреждения контактировали с эпидемиологами Центра госсанэпиднадзора.
«Я узнала информацию о первых заболевших сотрудниках госсанэпиднадзора, попавших в инфекционную больницу, и стала бить тревогу: начала везде звонить, потому что эпидемиологи центра (коллеги первых зараженных) работали у нас в поликлинике. Одна из них мне подтвердила, что находится на карантине. Эти сотрудники ездили с нашими медиками и брали анализы. Мы с ними в тесном контакте работали. В итоге — четверо зараженных. Одну из сотрудниц ЦСМ вчера ночью с пневмонией забрали в инфекционную больницу. Помимо этого у нас еще трое врачей: у них у всех анализ ПЦР положительный. У двоих пневмония», — сообщила Гульнара Ташибекова.
«Я спрашивала главного врача ЦГСЭН, почему, зная о том, что у них есть зараженные, они прислали нам этих эпидемиологов, которые были с ними в контакте. Она ответила, мол, что, теперь от всех шарахаться? Сказала сдать анализы. Мы сдали. Экспресс-тесты у нас были отрицательные, а ПЦР нам делать не стали. Я этого добилась со скандалом. И вот анализы четверых показали положительный результат. Сейчас нас, наверное, заберут на обсервацию. Это 45 человек. А сколько контактов было у этих контактировавших с зараженными? Надо же все звенья цепи прерывать», — сказала главврач.
Источник: Элгезит
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