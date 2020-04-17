Политическая повестка на фоне коронавируса

Алмаз Баратов — специально для Elgizit.kg.

Коронавирус уже внес изменения в политическую повестку дня Кыргызстана. Перенесены на неопределенный срок выборы в местные кенеши, запланированные на 12 апреля. В обществе активно дискутируется тема о том, надо ли сдвигать и дату парламентских выборов, которые должны состояться 4 октября. На общественное обсуждение вынесен законопроект депутата Курманкула Зулушева о проведении вместе с парламентскими выборами референдума по определению государственного устройства.

Не шутка

Новость об инициативе Зулушева появилась на информационных лентах как раз 1 апреля – в день смеха. В этом году общее настроение, и не только в Кыргызстане, к шуткам не располагало, но все-таки первый день апреля традиционно не воспринимается, как дата для запуска каких-то серьезных начинаний. Поэтому первичная реакция социума была соответствующей – это не может быть правдой, просто потому что не может. Оказалось, что очень даже может. Законопроект был зарегистрирован в Жогорку Кенеше 19 марта. Как раз на следующий день после того, как было официально объявлено о первом случае коронавируса в республике.

В самой идее референдума по вопросу государственного устройства нет ничего крамольного, если реальная цель — позволить народу самому определить, в какой системе координат жить, а не в обнулении сроков для действующего президента. Другой вопрос – это время, выбранное для подвижения законопроекта. Мало кто верит почему-то, что Курманкул Зулушев действует по собственной инициативе, хотя он состоявшийся и самостоятельный политик. Значит, по логике общественности, проблемы коронавируса для «Белого дома» нет, нет и проблемы выживания после падения экономики, а есть только проблема сохранения власти. И переубедить социум в этом пока не удается даже самому президенту, неоднократно заявлявшему, что, по его мнению, Кыргызстан должен двигаться по пути парламентаризма. Это сигнал общественности о том, что никто ни на что не претендует, потому что парламентаризм в чистом виде обесценивает кресло президента.

Но социум все равно сомневается, и такое отношение не является сигналом недоверия лично к Сооронбаю Жээнбекову. Просто история абсолютно всех без исключения референдумов в Кыргызстане наглядно демонстрирует, что декларируемые цели никогда не совпадали с истинными целями их инициаторов.

Отменить нельзя провести

Этот филологический трюк, когда поставленная запятая кардинально меняет смысл выражения, полностью соответствует ситуации с парламентскими выборами, которые должны пройти 4 октября 2020 года. Еще пару месяцев назад расклад был в принципе понятен. А сами партии условно делились на южные партии и партии северян. Коронакризис партийное восприятие однозначно изменит, и деление пойдет по траектории – провластные партии и оппозиционные партии.

Когда эпидемия пойдет на спад, страну будет ждать новое, не менее суровое испытание под названием экономический кризис. Он, без преувеличения, затронет каждую семью. На социальном недовольстве, которое к осени как раз достигнет своего пика, разыгрывать оппозиционную карту начнут многие политики и политические альянсы. Но это только на первый взгляд выглядит легко решаемой задачей. У власти и ее партийных фаворитов есть свои козыри. Скорее всего, кризис усилит роль государства. А на кого еще рассчитывать гражданам, где искать защиту? И если власть поведет себя эффективно хотя бы в области политических и идеологических технологий, то поддерживаемые ею партии смогут смело набирать голоса на мантре о стабильности и безопасности. Конечно, это сработает только при условии достойного прохождения властью этапа пандемии и наличия у нее внятных программ действий на этапе экономического кризиса.

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Источник: Elgizit.kg.