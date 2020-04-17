В КР еще 12 медработников заразились COVID-19. Всего – 116

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 – 12 случаев.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, семь медицинских работников из г. Бишкек, четыре– из Ошской области (Ноокатский район – 3, Узгенский район – 1), один – г.Ош. Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 – 116 случаев.
Усенбаев отметил, что из 116 человек 38 являются врачами. “Заражение медработников обусловлено разными факторами. Это и контакт с больными, с людьми, находящимися под медицинским наблюдением, а также и контакты медработников между собой”, – сказал он.
В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 489. Пять человек скончались.
Источник: reporter.kg
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