В Кыргызстане на COVID-19 исследовано 29,5 тыс. анализов, контакты с зараженными имели почти 8 тыс. человек

В Кыргызстане с 5 апреля до сегодняшнего дня всего поступило образцов на исследование – 30 тыс. 379.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, количество проведенных исследований – 29 тыс. 550, всего проведено исследований за сутки – 1 тыс. 133 проб.
Он также отметил, что количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 7 593 (количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований):
- Близкие контакты (I категория) – 1 612
- Другие контакты (II категория) – 5 981
По его данным, на обсервации по Кыргызстану находятся 857 человек, их состояние удовлетворительное.
В Кыргызстане сегодня, 17 апреля, выявлено еще 23 новых случая заражения гражданами COVID-19, всего 489, из них 116 случаев заражения медперсоналом. 114 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.
Источник: Кабар
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