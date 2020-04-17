В Кыргызстане на COVID-19 исследовано 29,5 тыс. анализов, контакты с зараженными имели почти 8 тыс. человек

В Кыргызстане с 5 апреля до сегодняшнего дня всего поступило образцов на исследование – 30 тыс. 379.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, количество проведенных исследований – 29 тыс. 550, всего проведено исследований за сутки – 1 тыс. 133 проб.

Он также отметил, что количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 7 593 (количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований):

- Близкие контакты (I категория) – 1 612

- Другие контакты (II категория) – 5 981

По его данным, на обсервации по Кыргызстану находятся 857 человек, их состояние удовлетворительное.

В Кыргызстане сегодня, 17 апреля, выявлено еще 23 новых случая заражения гражданами COVID-19, всего 489, из них 116 случаев заражения медперсоналом. 114 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.

Источник: Кабар