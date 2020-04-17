Сегодня, 17 апреля, в Бишкек прилетит самолет из Стамбула с 212 пассажирами на борту.
Об этом сообщает Республиканский штаб.
Уточняется, что все пассажиры после посадки будут размещены в гостинице “Ак кеме” в обсервацию.
Отметим, что кыргызстанцы в Новосибирске также ожидают своего рейса в Бишкек. Однако, накануне, 16 апреля стало известно, что вылет граждан КР на родину не состоялся по инициативе кыргызской стороны. Об этом заявили власти Новосибирской области России. Уточняется, что авиакомпания S7 Airlines была готова вылететь в Кыргызстан, однако руководство страны не дало разрешения.
Источник: reporter.kg
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