В Бишкек прилетит самолет из Стамбула с 212 пассажирами

Сегодня, 17 апреля, в Бишкек прилетит самолет из Стамбула с 212 пассажирами на борту.

Об этом сообщает Республиканский штаб.

Уточняется, что все пассажиры после посадки будут размещены в гостинице “Ак кеме” в обсервацию.

Отметим, что кыргызстанцы в Новосибирске также ожидают своего рейса в Бишкек. Однако, накануне, 16 апреля стало известно, что вылет граждан КР на родину не состоялся по инициативе кыргызской стороны. Об этом заявили власти Новосибирской области России. Уточняется, что авиакомпания S7 Airlines была готова вылететь в Кыргызстан, однако руководство страны не дало разрешения.

Источник: reporter.kg