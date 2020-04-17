Ученые установили температуру гибели коронавируса

Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса.

Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv, пишет lenta.ru.

В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

Источник: Элгезит