Ученые установили температуру гибели коронавируса

Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса.
Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv, пишет lenta.ru.
В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.
Источник: Элгезит
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