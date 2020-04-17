(Видео) Комендант Бишкека: Мы не будем запрещать продажу алкоголя

Алмаз Орозалиев пояснил, что каждый горожанин волен проводить время как угодно, если это не нарушает общественный порядок

Продажа алкоголя на территории Бишкека не будет запрещена. Об этом в своем видеобращении заявил комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

По его словам, каждый бишкекчанин вправе сам решать, как он будет проводить время на карантине. Однако он заверил, что нарушители общественного порядка и дебоширы будут привлекаться к ответственности.

- Меня очень удивила информация в соцсетях о том, что комендатура собирается запретить продажу алкоголя на территории Бишкека,-признался Орозалиев. - Личные действия граждан мы не собираемся ограничивать. Каждый волен решать, как адаптироваться к такой тяжелой ситуации. Но нарушители общественного порядка будут привлекаться к строгой ответственности согласно действующему законодательству.

Поясним, вчера, 16 апреля, в сети была распространена информация о том, что бишкекская комендатура намерена запретить продажу алкоголя в столице.

Источник: vesti.kg