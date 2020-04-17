В Кыргызстане выявлено 23 новых случая COVID-19. Всего 489

На 10:00 17 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 23 новых подтвержденных случая СOVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, среди новых случаев 15 женщин, 8 мужчин. Новые случаи выявлены в: Бишкеке – 14, Чуйская область – 1, Иссык-Кульская область – 2, Ошская область – 4, г.Ош – 2.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 489.

Из них в:

Джалал-Абадской области – 93

Ошской области – 135

г.Ош – 73

Чуйской области – 28

г.Бишкек – 102

Баткенской области – 5

Нарынской области – 45

Иссык-Кульской области – 8.

Источник: Кабар