В Кыргызстане за сутки комендантский час нарушили 74 гражданина – МВД

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2705 нарушителей.

На 17 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 по всей республики в территориальные органы внутренних дел доставлены 74 нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них:

- в городе Бишкек – 59;

- в г.Джалал-Абад – 4,

- в г.Ош - 2;

- в г.Нарын – 6;

- в Сузакском районе - 1;

- в Кара-Сууйском районе - 2;

- В Ноокатском и Ат-Башинском районах нарушители комендантского часа не зарегистрированы.

Кроме этого, 10 автомашин доставлены на штрафстоянку.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2705 нарушителей.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Источник: Кабар