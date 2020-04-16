Правительство КР выделило 200 млн сомов на закупку продуктов питания нуждающимся семьям

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о выделении 200 миллионов сомов на закупку продуктов питания нуждающимся семьям.

Об это сообщает пресс-служба кабмина КР.

Как отмечается, финансирование будет осуществляться в рамках средств государственного бюджетного резерва республики, предусмотренных законом КР «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы».

За распределение необходимой гуманитарной помощи в регионах персональную ответственность будут нести лично полномочные представители правительства в областях.

Источник: Элгезит