Правительство КР выделило 200 млн сомов на закупку продуктов питания нуждающимся семьям

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о выделении 200 миллионов сомов на закупку продуктов питания нуждающимся семьям.
Об это сообщает пресс-служба кабмина КР.
Как отмечается, финансирование будет осуществляться в рамках средств государственного бюджетного резерва республики, предусмотренных законом КР «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы».
За распределение необходимой гуманитарной помощи в регионах персональную ответственность будут нести лично полномочные представители правительства в областях.
Источник: Элгезит
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