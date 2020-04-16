Почти 75 миллионов на строительство временного санитарно-карантинного пункта. На ветер?

В МЧС считают, что подобные траты оправданы в нынешней ситуации

Почти 75 млн сомов в МЧС собираются потратить на перестройку помещений Центра транзитных перевозок в аэропорту «Манас» под временный санитарно карантинный пункт. Объявление появилось на сайте госзакупок.

«Перепрофилирование и переустройство существующих корпусов Центра транзитных перевозок на территории Международного аэропорта «Манас» под временный санитарно-карантинный пункт города Бишкек», - говорится там.

Потратить на это собираются 74 млн 825 тыс. 856 сомов.

Но стоит ли решение денег, которые намерены потратить на его реализацию?

Несколько дней назад на очередном совещании Республиканского оперативного штаба премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что из дополнительно выделенных на борьбу с коронавирусом 340 млн сомов более 173 млн перечислили на счет МЧС КР.

74 млн сомов – это почти половина этой суммы. Кажется, что в этих деньгах нуждаются многие сферы, даже в рамках той же борьбы с распространением коронавируса. Заявления о нехватке ПЦР-тестов, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для врачей не перестают звучать снова и снова.

На что же собираются потратить немалую сумму? Спору нет, размещение потенциальных зараженных требует все новых площадей. Но стоит вспомнить, что военный пенсионер и активист, полковник в отставке Анвар Сартаев не раз предлагал воспользоваться для этой цели военно-полевыми госпиталями, законсервированными в селе Беш-Кунгей и на юге республики. Тогда в Генштабе Вооруженных сил КР ответили, что необходимости в этом нет. Стало быть, все-таки есть?

Однако в МЧС считают, что подобные траты оправданы в условиях мировой пандемии. Начальник отдела закупок ведомства Азат Абдрахманов пояснил Vesti.kg, что отремонтированные помещения не будут пустовать и после победы над коронавирусом.

- Естественно, деньги будут потрачены не впустую, - говорит он. - Для решения сегодняшних задач необходимо сделать это. Впоследствии ведь помещение будут использовать под другие цели.

Подрядчиком, выбранным методом прямого заключения договора, стало ОсОО «ГлавСтрой». На выполнение обязательств ему дали две недели. Сам договор, судя по информации на сайте, подписали накануне.

Источник: vesti.kg