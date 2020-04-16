(Видео) Сотрудник милиции матерился и угрожал активистам на блокпосту 

Инцидент произошел, предположительно, в Токтогуле
Мужчина в милицейской форме обматерил активистов на блокпосту. Видео инцидента распространилось в Сети.
Гражданин пообещал разобраться с местными жителями после карантина. Предположительно, инцидент произошел в Токтогуле.
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В комендатуре Джалал-Абадской области сообщили Vesti.kg, что в данный момент выясняется, где произошел инцидент.
- Мы пока не знаем, действительно ли это произошло в Токтогуле, так как такие водохранилища есть и в Таласе, - пояснили в комендатуре. - Также номера автомобиля этого сотрудника Чуйские. Сейчас мы выясняем, где это произошло.
Источник: vesti.kg
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