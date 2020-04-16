В Нарыне базары будут работать до 2 часов дня - комендант Нарына

В Нарынской области вводят ограничение на работу рынков.

Об этом сегодня во время прямого эфира сообщил комендант города Нарын и Нарынской области Уланбек Аалиев.

По его словам, в дневное время там скапливается много людей.

«Проводим разъяснительную работу с гражданами. Также вышел указ, чтобы оптовые магазины, базары работали только до двух часов дня», - отметил он.

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Нарыне, Ноокатском, Кара-Сууйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области, Ат-Башинском районе Нарынской области до 30 апреля 2020 г. действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час. Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 21.00 часов до 06.00 часов. Передвижение для остальных граждан с 06.00 до 21.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.

Напомним, из 466 случаев заражения коронавирусной инфекции в республике 45 выявлено в Нарынской области.

Источник: Кабар