«Идеальный шторм» в Кыргызстане

Сере Чалканова — специально для Elgezit.kg.

В 2000 году на экраны вышел голливудский блокбастер «Идеальный шторм». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о трагедии корабля, оказавшегося в «объятиях» одного из самых мощных штормов за всю историю наблюдений, обрушившихся на воды Атлантики в 1991 году. После премьеры картины «идеальный шторм» стал популярным фразеологизмом, обозначающим ситуацию, когда ряд неблагоприятных факторов накладывается друг на друга и «их суммарный негативный эффект существенно возрастает». То, что переживает сейчас мир в целом и Кыргызстан в частности и есть «идеальный шторм» в части кризиса, который уже никто не считает цикличным, и не только в экономике. А COVID-19 стал лишь катализатором давно назревавших негативных процессов. Грядет существенная трансформация глобальной системы экономических и политических отношений и связей. Очевидно, что экономикам придется искать новый драйвер, взамен потребления и создавать новые пространства, устойчивые к разного рода кризисам и максимально самодостаточные. Потому что процессы глобализации и интеграции, если и не дадут задний ход, то ощутимо замедлятся. А некоторым странам постсоветского пространства придется менять не только экономическую, но и политическую модель.

Вызовы для Кыргызстана

Несмотря на то, что коронавирус пришел в Кыргызстан значительно позже большинства стран СНГ, страна к эпидемии оказалась не готова. Близость с Китаем и понимание реального состояния системы здравоохранения вроде как заставляла власть шевелиться задолго до фиксации первого случая COVID-19 в стране. Был создан Республиканский штаб, как антикризисная группа, чиновники регулярно рапортовали о своей деятельности. Однако в сухом остатке оказалось, что не были своевременно приобретены в достаточном количестве средства индивидуальной защиты для медицинских работников, закуплены сомнительные тест-системы, не хватает реагентов, не отслеживались должным образом прибывавшие из стран с высоким уровнем риска и, как следствие, возникли сложности с выявлением контактных лиц и так далее и тому подобное. И природа всех этих ошибок лежит в отсутствии качественного аналитического сопровождения и прогнозирования внутри системы госуправления. Никаких оснований полагать, что власть рассматривает разные сценарии развития той или иной ситуации и имеет под рукой готовый алгоритм действий для каждого варианта, нет. Потому что не только в связи с коронавирусом, но и до него большинство решений правительство принимает с опозданием, реагируя на уже свершившийся факт, действуя в режиме пожарной команды.

Это было отчетливо видно и раньше, но коронакризис просто еще раз сфокусировал взгляд на том, что риск-менеджмент на уровне системы госуправления у нас отсутствует, как таковой. Он не заложен ни в одной из многочисленных программ развития страны, ни в других каких-то стратегических документах, которые смело можно отправлять в шредер, хотя бы потому что в них не учтены потенциальные риски и угрозы, не просчитаны их последствия. Поэтому у правительства нет и четкого понимания как выходить из кризиса, какие меры будут оптимальными для поддержки бизнеса, что делать с растущей безработицей и так далее. Все приходится создавать буквально «на коленке» сегодня. Вместо того, чтобы просто вносить коррективы в уже разработанные и просчитанные планы действий.

Не экономикой единой…

Сейчас все озабочены поиском путей выхода из экономического кризиса. Но думать нужно не только об экономике. Новая посткоронавирусная реальность потребует глубоких изменений в системе государственного управления, которую необходимо сделать более гибкой, эффективной и способной оперативно принимать экстренные и нестандартные решения.

Любые, даже самые гениальные инициативы, например, в области той же экономики, рискуют быть похоронены громоздкой бюрократической системой, просто не приспособленной к тому, чтобы адекватно реагировать на вызовы в стремительно меняющемся окружающем пространстве. Этот тезис легко проиллюстрировать ситуацией с выплатой компенсаций заболевшим коронавирусом медикам. Вроде правильное и своевременное решение утонуло в бюрократических и нелогичных процедурах с выяснением обстоятельств заражения, которые для социума выглядят, как попытка переложить вину на самих врачей. В итоге вместо положительного эффекта, способного хоть как-то разрядить обстановку, власть получила очередную порцию критики.

Конечно, сейчас не время искать виноватых в том или ином провале. Но для того чтобы пережить этот самый «идеальный шторм» с наименьшими потерями, в том числе и для легитимности самой власти, самое время думать, какими и с чем мы войдем в посткоронавирусное будущее.

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Источник: Элгезит