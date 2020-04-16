(Видео) Димаш Кудайберген посвятил свою новую песню «Мы едины» борьбе с коронавирусом

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген представил свою новую работу.

Она посвящена теме борьбы человечества с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает nur.kz.

В композиции под названием «Мы едины» Димаш взывает к человечности, поддержке и взаимопомощи всех людей на планете в тяжелое время пандемии COVID-19 и связанного с ней тяжелейшего мирового кризиса.

Димаш поет о необходимости сплочения и выражает надежду на то, что совместными усилиями коронавирус будет окончательно побежден.

Кадры видеоролика показывают великолепную природу планеты, и, вместе с тем, толпы людей в масках, пустые магазинные полки, плакаты и лица врачей, сражающихся с недугом на передовой. Также присутствуют кадры из Уханя — города, где началась эпидемия нового коронавируса. Песня заканчивается на «светлой» ноте: врачи празднуют победу, тучи в небе расступаются, а дети без защитных масок показывают камере лучезарные улыбки.

Источник: Элгезит