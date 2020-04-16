(Видео) В Бишкеке гаишники попали в ДТП 

Пострадавшие доставлены в БНИЦТО
В Бишкеке гаишники попали в ДТП. Столкновение с микроавтобусом «Мерседес-Бенц Спринтер» произошло сегодня на пересечении улиц Кольбаева и Лермонтова.
Как сообщили Vesti.kg в пресс-службе столичной комендатуры, авария произошла примерно в 06:20 часов.
- Водители данных транспортных средств бригадой скорой помощи были госпитализированы в БНИЦТО, - проинформировали там. - В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
Видео с места ДТП в социальной сети Instagram опубликовал гражданский активист Болот Ибрагимов.
Источник: vesti.kg
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