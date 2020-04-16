Онлайн концерт против COVID-19

Известная этнопевица Республики Саха (Якутия), хомусист-виртуоз мира Юлияна Виссарионовна Кривошапкина (сценический псевдоним Дьүрүйээнэ) впервые даст домашний онлайн концерт на YouTube-канале МИА «Казинформ и КНИА «Кабар»