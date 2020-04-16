Прошлой ночью в Ошской области 13 человек нарушили комендантский час

За прошедшую ночь комендантский час в Ошской области нарушили 13 человек.

Об этом на брифинге сообщил комендант по городу Ош, Кара-Сууйскому и Ноокатскому районам Ошской области – начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.

Он отметил, что среди них было 4 водителя.

«Все машины поставлены на штрафстоянку», - сказала он.

В целом, все нарушители были доставлены в территориальные управления милиции и комендатуру, был составлен протокол.

«Общественно-политическая ситуация в области стабильная», - сказал Нурдинов.

Отметим, что до 30 апреля в городах Ош, Бишкек, Нарын, также в Кара-Сууйском и Ноокатском районах Ошской области, Ат-Башинском района Нарынской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Введен комендантский час с 21.00 до 06.00.

В Кыргызстане сегодня, 16 апреля, выявлено еще 17 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 466, из них 104 случая заражения медперсоналом. 91 гражданин вылечился и выписался из больниц. Пятеро скончались.

Источник: Кабар