(Видео) В Москве сняли на видео человека, похожего на Аскара Акаева: «Возвращается с работы без служебной машины»

«Передвигается так же, как и мы. Просто идет по тротуару»

Кыргызстанцы, проживающие в Москве, сняли на видео человека, похожего на первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. Ролик очевидца появился на странице Kyrgyznews в соцсети Instagram.

«Видели Аскара Акаева? Передвигается в Москве так же, как и мы. Возвращается с работы. Служебной машины нет. Просто идет по тротуару. Какая прекрасная жизнь!» - произнес голос за кадром.

Источник: vesti.kg