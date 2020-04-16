Валентину Шевченко назвали российской шпионкой

Чемпионку Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), гражданку Кыргызстана и России Валентину Шевченко назвал российской шпионкой бывший боец Бен Аскрен.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Essentially Sports.
Аскрен отметил, что Валентина знает иностранные языки и умеет пользоваться оружием.
Шевченко попросила отложить свой ближайший бой с Джоан Калдервуд из-за травмы. Бен Аскрен посчитал, что она была отправлена на более важную миссию.
«Ей сказали: «Послушай, твое главное задание – не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу», -заявил Аскрен.
Ранее Валентина Шевченко призвала не делиться на «наших и не наших».
Источник: reporter.kg
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