Валентину Шевченко назвали российской шпионкой

Чемпионку Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), гражданку Кыргызстана и России Валентину Шевченко назвал российской шпионкой бывший боец Бен Аскрен.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Essentially Sports.

Аскрен отметил, что Валентина знает иностранные языки и умеет пользоваться оружием.

Шевченко попросила отложить свой ближайший бой с Джоан Калдервуд из-за травмы. Бен Аскрен посчитал, что она была отправлена на более важную миссию.

«Ей сказали: «Послушай, твое главное задание – не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу», -заявил Аскрен.

Ранее Валентина Шевченко призвала не делиться на «наших и не наших».

Источник: reporter.kg