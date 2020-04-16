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На утро 16 апреля в Кыргызстане выявлено 17 новых случаев коронавируса. Всего 466

В Кыргызстане на утро 16 апреля зарегистрировано 17 новых случаев коронавируса.

Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, новые случаи выявлены:

- в Бишкеке — 5,

- в Ошской области — 1,

- в Нарынской области — 11.

Таким образом на 16 апреля в Кыргызстане всего подтверждено 466 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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