В КР за сутки комендантский час нарушили 70 граждан – МВД

На 16 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области и г.Нарын и Ат-Башынском районе с 20.00 до 7.00 в территориальные ОВД доставлены 70 нарушителей.

Как сообщает пресс-служба МВД, из них в: городе Бишкек – 39, г. Джалал-Абад – 3, г.Ош – 11, Ноокатском районе – 2, г.Нарын – 8, Ат-Башинском районе – 7. В Кара-Сууйском районе и Сузакском районе нарушителей комендантского часа не зарегистрированы.

Кроме этого 15 автомашин доставлено на штрафстоянку.

Милиция отмечает, что всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2 тыс. 646 нарушителей.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа. В этой связи, милиция просит с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Также МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры.

«Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность. Поэтому мы надеемся, что каждый гражданин Кыргызстана, каждый из нас должен действовать ответственно в такой нелегкой для страны время – вы должны понимать, что это долг и ответственность каждого из нас перед нашей страной», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар