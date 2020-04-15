(Видео) Пассажирка рейса Новосибирск — Бишкек предприняла попытку самоубийства

Кыргызстанка Саламат Касымбекова, застрявшая в Новосибирске вместе с другими 130 соотечественниками, пыталась покончить жизнь самоубийством.

Об этом 24.kg сообщила Ирина Степкичева.

По ее словам, женщина приняла большую дозу таблеток от артериального давления. Ее увезли в больницу. «Она наглоталась таблеток от отчаяния — в Бишкеке ее муж находится в реанимации, за ним некому ухаживать», — рассказала Ирина Степкичева.

Накануне, выступая на совместном заседании профильных комитетов, министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов заявил, что в организации рейса из Новосибирска отказали в компании «Росавиа». По данным правительства, один рейс из Новосибирска будет стоить $30 тысяч.

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.

Источник: 24.kg