(Видео) Пассажирка рейса Новосибирск — Бишкек предприняла попытку самоубийства

Кыргызстанка Саламат Касымбекова, застрявшая в Новосибирске вместе с другими 130 соотечественниками, пыталась покончить жизнь самоубийством.
Об этом 24.kg сообщила Ирина Степкичева.
По ее словам, женщина приняла большую дозу таблеток от артериального давления. Ее увезли в больницу. «Она наглоталась таблеток от отчаяния — в Бишкеке ее муж находится в реанимации, за ним некому ухаживать», — рассказала Ирина Степкичева.
Накануне, выступая на совместном заседании профильных комитетов, министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов заявил, что в организации рейса из Новосибирска отказали в компании «Росавиа». По данным правительства, один рейс из Новосибирска будет стоить $30 тысяч.
Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!