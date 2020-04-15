Депутат предлагает помиловать тех, кто совершил экономические преступления

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров предложил помиловать тех, кто совершил экономические преступления.

«В некоторых странах дают помилование заключенным. А в других, если кто-то заражен в колонии, то остальных выпускают. Поэтому, нам необходимо помиловать и отпустить заключенных по экономическим преступлениям, чтобы сократить количество заключенных в тюрьмах»,- сказал Жапаров

Источник: media-center.kg