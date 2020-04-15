(Видео) Мужчина с детской коляской едва не подрался с патрулем

В Казнете быстро распространяется ролик, на котором запечатлен конфликт мужчины с детской коляской, в которой лежит младенец, и полицейским.

Также там участвуют патрульные, передает NUR.KZ.

Судя по хронометражу видео, мужчины в камуфляжной форме удерживают сотрудника правоохранительных органов от преследования мужчины в красной футболке, везущего перед собой коляску с ребенком. В какой-то момент полисмен вырывается и бежит в сторону мужчины, между ними начинается конфликт на повышенных тонах, который едва не заканчивается дракой. Со обеих сторон конфликта изобилует ненормативная лексика.

Неустановленные лица снимают происходящее на камеры смартфонов. Оказалось, что ролик был заснят в Медеуском районе города Алматы. ДП южной столицы прокомментировало случай. В ведомстве заявили, что кадры видеоролика не отражают полной картины событий. По имеющимся данным, конфликт начался с того, что страж порядка сделал замечание двум прохожим мужчинам с коляской, а те отреагировали резко и нецензурно выразили свое недовольство. За кадром остался момент, в который один из участников конфликта, оказывая сопротивление полицейскому, порвал его форменную одежду. Обоих прохожих в итоге задержали, их действия оценены как нарушения законодательства по нескольким статьям. Также известно, что один из участников конфликта ранее был судим. Полиция южной столицы призывает пользователей Сети не делать выводов по ролику, который распространяется в свободном доступе, так как опубликованная запись не полная. Таким образом автор видео попытался выставить ситуацию в выгодном для себя свете, отметили в пресс-службе.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник: elgezit.kg