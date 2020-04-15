Кубатбек Боронов не смог ответить депутату, вправе ли милиционеры снимать на видео нарушителей

Первый вице-премьер пообещал, что уточнит этот вопрос и ответит позже
Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова обратила внимание правительства на действия правоохранителей, которые снимают нарушителей на видео и распространяют записи в соцсетях.
В частности, парламентарий напомнила о случаях, которые вызвали общественный резонанс.
- Маленьких девочек снимают на видео и распространяют в Сети, - сказала Мавлянова. - Я уважаю и ценю труд милиционеров, но имеют ли они право снимать нарушителей на телефон? Там есть и признаки домогательства. Доводят до нервного срыва и начинают снимать.
Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов не смог ответить на вопрос депутата.
- Правоохранители имеют право привлекать к ответственности нарушителей режима ЧП, что касается видео, то у меня нет информации, но я уточню и отвечу, - сказал чиновник.
Источник: vesti.kg
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