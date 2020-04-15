Дастан Бекешев: Врач с дочерью заразились коронавирусом

Парламентарий поинтересовался, почему результаты анализов членов одной семьи вышли в разные дни

Врач с дочерью заразились коронавирусной инфекцией, однако результаты их анализов вышли в разные дни. Об этом на заседании парламента сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.

- В инфекционных больницах пребывает множество врачей, заразившихся коронавирусом, - сказал он. - Я общался с дочерью одного медика. По ее словам, они сдали анализы, когда 1 апреля начались симптомы. Тогда вышел отрицательный результат. Но когда сдали анализы 9 апреля, результат вышел положительный. Однако результат девушки вышел 11 апреля, а результат матери дали позже. Они сказали, что врачей обвиняют. Однако им выдали средства индивидуальной защиты только 31 марта. Хотя ранее медики ходили к вернувшимся из хаджа без костюмов и масок, контактировали с детьми. Почему результаты выходят столь поздно?

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов ответил нардепу, что при получении первичных анализов результат может быть отрицательным.

- Вирус размножается, попадая в организм, - ответил глава Минздрава. - После чего на него вырабатываются антитела. Есть есть антитела, то происходит реакция на ПЦР-анализ, и результат выходит положительный. На 7-8 день в организме накапливается большое количество вируса, когда уже можно не сомневаться в результатах. У нас было около 8 тысяч проб, законсервированных из-за нагрузки и отсутствия реагентов. Мы за три дня полностью очистили их. Сегодня анализы делаются своевременно, день в день. Нам присылается штрих-код, но без указания фамилии. Возможно, в этой связи чьи-то результаты вышли раньше.

Источник: vesti.kg