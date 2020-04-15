(Видео) Жители Таласа не пропустили таксиста в область: «Иначе в следующий раз заберем ключи и спустим колеса»

Молодой человек объяснил, что был вынужден нарушить условия карантина, дабы прокормить семью

В Таласе таксиста из Чуйской области не пропустили в регион. Видео в редакцию Vesti.kg прислал читатель.

Молодой человек отметил, что подчиняется постановлениям правительства. Однако, заботясь о близких, он был вынужден выйти на работу.

«Нарушил закон вынужденно. Нужно прокормить семью. Я - Эльдос Табылдиев, родом из Чуйской области. Впредь такое не повторится. В случае, если это повторится, можете забрать мою машину», - сказал таксист.

На что мужчины за кадром произнесли: «Иначе в следующий раз заберем ключи от машины, спустим колеса».

Таксист обратился к коллегам, которые так же, как и он, вынуждены в тайне продолжать свою работу.

«Не нужно выходить на работу, гонясь за деньгами. Оставайтесь дома. Это для меня будет уроком. Встретил «конезаводских» парней (Конезавод № 113 находится в селе Талды-Булак Таласского района, - прим. ред.), которые проводят здесь такие профилактические беседы. С их стороны никаких угроз и рукоприкладства не было. Теперь я все осознал. Такое больше не повторится», - сказал молодой человек.

Источник: vesti.kg