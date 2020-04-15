Эмильбек Кимсанов отказался встречаться с представителями омбудсмена

Аппарат омбудсмена отреагировал на ситуацию с арестом экс-сотрудника таможни по Ошской области Эмильбека Кимсанова, подозреваемого в избиении сына бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева.
Об этом заявил на онлайн-пресс-конференции омбудсмен Токон Мамытов.
Отметим, по ходатайству следователя Эмильбек Кимсанов заключен под стражу до 16 апреля.
Но он отказался категорически встречаться с нашими специалистами и заявил, что лично никаких заявлений с жалобами не подавал. У адвокатов Кимсанова противоположная позиция.
Токон Мамытов
Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.
В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовывали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его нашли в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР. Однако в Генпрокуратуре заявили, что экстрадиционного материала не получили.
Источник: 24.kg
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