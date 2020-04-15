Президент Кыргызстана: Мы не одни в этой борьбе

«Мы не одни в этой борьбе», — подчеркнул президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 апреля, выступая на заседании Жогорку Кенеша.
Глава государства отметил, что из-за отсутствия в резерве «подушки безопасности» как в других странах, были активно проведены переговоры с международными партнерами, помощь начала поступать.
«Кыргызстану оказывают поддержку Организация Объединенных Наций, Всемирный Банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, фонды арабских стран», — напомнил президент.
«Россия еще раз показала, что является нашим истинным союзником. С первых дней тревожной ситуации она оставляла открытым свое воздушное пространство. Мы получаем финансовую поддержку и тест-системы. Соседняя Китайская Народная Республика оказывает нам ощутимую помощь. Братские Узбекистан и Казахстан также оказали существенную поддержку. Турция, Япония и Корея также поддержали нас», — подчеркнул Жээнбеков и выразил глубокую признательность всем партнерам страны.
Источник: Кабар
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