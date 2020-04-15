Эльнура Кулуева: «Продолжается халатность Космосбека!»

Бишкек, “Саясат.kg”. «Продолжается халатность Космосбека! Недостаточно уволить главврача Санэпидемстанции (СЭЗ).
Необходимо привлечь его к ответственности, потому что из-за халатности руководителя 12 сотрудников СЭС госпитализированы в Республиканскую инфекционную клиническую больницу. У отдельных состояние ухудшилось, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Десять сотрудников положили на карантин. Сейчас работают только 4 сотрудника. Нельзя просто увольнять руководителя, который проявил такой разгильдяйское отношение к своим сотрудникам, необходимо привлечь его к ответственности, потому что знал, но предпринял такие действия», — написала блогер Эльнура Кулуева.
На сегодняшний день в стране 419 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 5 человек.
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