Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с патрульными

Омбудсмен Токон Мамытов сегодня на онлайн-пресс-конференции прокомментировал ситуацию со скандальным видео, на котором девушка оскорбляет милицейский патруль.
Отметим, в сеть видео выложили сотрудники милиции. Девушку арестовали на 15 суток за хулиганство.
Токон Мамытов отметил, что не хочет оправдывать девушку, но уверен — сотрудники милиции поступили неправильно, выложив ролик в интернет. «Это не делает им чести. Она одна, их четверо. Здесь нужно было с ней психологическую работу провести, почему у нее такая реакция. Но вместо того, чтобы разбираться, опубликовали видео», — сказал акыйкатчи.
Он добавил, что в аппарат омбудсмена часто поступают сигналы, что людей вынуждают извиняться публично, но при попытке связаться с ними, люди категорически отказываются идти на контакт и уточнять детали. «Правительство нуждается в объективной информации, поэтому используйте каналы института омбудсмена», — призвал Токон Мамытов.
Он также попросил звонить на короткий номер 115 в случае семейного насилия.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!