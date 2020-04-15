Жээнбеков: Перед нами стоит задача — несмотря на экономические потери, сохранить жизни людей

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 апреля, принял участие в заседании Жогорку Кенеша.

В присутствии главы государства новые члены правительства КР принесли присягу.

Президент в связи с ситуацией в стране сделал обращение к кыргызстанцам.

Текст обращения Главы государства:

«Уважаемый Дастан Артисбекович!

Уважаемые депутаты!

Уважаемые члены Правительства!

Новые члены правительства, которые принимают сегодня присягу, приступают к своим обязанностям в самое ответственное время.

Сейчас дорог каждый час.

Дорог каждый день.

Время, когда необходимо работать днем и ночью, будучи верным своей клятве.

Уверены, что вы все свои знания и опыт, весь свой потенциал направите на службу в интересах народа.

Всем желаю успехов.

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые депутаты!

Как и другие страны мира, мы ныне проходим через тяжелое испытание.

Ситуация с коронавирусом в стране непростая.

Как известно, благодаря неустанному труду наших медиков у нас есть случаи выздоровления среди заразившихся вирусом.

Но также растет и количество зараженных граждан.

К сожалению, есть и смертные случаи.

По прогнозам специалистов, рост количества зараженных еще впереди.

Как показывает опыт других стран, количество зараженных людей идет на спад после 35-40 дней карантина.

Согласно анализу наших специалистов, пик заболеваемости в Кыргызстане прогнозируется на вторую половину апреля.

И соседние страны, и государства, с которыми мы находимся в тесных союзнических отношениях, продлевают сроки чрезвычайного положения на своих территориях.

Я получил исчерпывающую информацию о нынешней ситуации от руководства Штаба и выслушал их предложения.

Совместно с торага Жогорку Кенеша, премьер-министром и лидерами фракций обсудил пути выхода из сложившейся ситуации.

Также посоветовался с руководителями соответствующих государственных органов и профессиональными специалистами.

Все они были едины во мнении, что соблюдение медицинских требований и резкое ограничение взаимодействия и контактов граждан было правильным шагом для взятия ситуации под контроль.

Уважаемые соотечественники!

Самое ценное для нас — это здоровье и жизни наших граждан.

Нами будут приняты все меры для защиты здоровья и сохранения жизни людей.

Сейчас еще не разработана вакцина против коронавирусной инфекции.

И единственным действенным оружием общества для защиты от этого заболевания является четкое соблюдение санитарно-гигиенических требований и сохранение крепкой дисциплины.

Благодаря соблюдению гражданами правил чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, нам удалось не допустить еще большего обострения ситуации.

В случае отмены чрезвычайного положения мы перечеркнем круглосуточный неустанный труд и старания всех наших медиков, блюстителей порядка, всего нашего общества.

Несмотря на сложности в повседневной жизни, продление и введение чрезвычайного положения на некоторых территориях — самый необходимый шаг.

Нам всем необходимо это понять.

Поэтому мною принято решение о продлении этого режима в отдельных городах и районах до 30 апреля.

Соответствующий Указ был подписан мною вчера.

Уважаемые соотечественники!

Продление сроков чрезвычайного положения было непростым решением.

Мы видим, что данный режим влечет за собой определенные ограничения в жизни населения, порождает неудобства и даже сложности в повседневной жизнедеятельности наших граждан.

Знаю, что особенно трудно пришлось тем, кто жил на каждодневный заработок, кормил свою семью ежедневным трудом.

Кроме того, карантин наносит серьезный ущерб и экономике страны.

Встал выбор, когда на одной чаше весов стоят жизнь и здоровье граждан, а на другой — экономика и доходы.

Мы проходим столь жесткое испытание.

Как главе государства, мне, в первую очередь, дорого здоровье всего общества и каждого соотечественника.

Поэтому принял такое решение.

Без этого шага негативные последствия распространения болезни могут затянуться на долгое время.

Можем нанести непоправимый урон будущему страны.

Повторю это еще раз: мы еще не достигли того момента, когда уже пройден пик заболеваемости.

Уважаемые соотечественники,

Как говорил Чынгыз Айтматов: „Мы все сегодня находимся в одной лодке“.

В нынешней ситуации никто не останется без поддержки.

Одной из самых актуальных задач сегодняшнего дня является оказание помощи нуждающимся людям.

Будут использованы все механизмы социальной защиты со стороны государства.

Мы решим вопрос обеспечения продуктами питания наших граждан из уязвимых слоев населения.

Пенсии, пособия и заработные платы будут сохранены и выплачиваться своевременно.

У правительства есть возможность для использования всех необходимых резервов для этих мероприятий.

Вам всем известно, что у нас, как у других стран не было в резерве „подушки безопасности“.

Поэтому мы активно провели переговоры с нашими международными партнерами.

Помощь начала поступать.

Уважаемые депутаты, как вам хорошо известно, мы начали создавать необходимый запас на социальные расходы, увеличивая доход государственного бюджета.

За последние два года дефицит бюджета был снижен, мы держали под контролем объем внешнего долга, не допускали его увеличения.

Были созданы благоприятные налоговые условия для предпринимателей, наблюдалась экономическая активность.

В 2018 году ВВП страны вырос на 3,5 процентов, а в 2019 году — почти на 5 процентов.

Резко возрос объем кредитования бизнеса.

Но, к сожалению, пандемия, охватившая весь мир, нанесла большой урон и нашей экономике.

Замедлился темп реформ, некоторые начинания в общественно-политической жизни страны застопорились.

К примеру, мы были вынуждены перенести сроки выборов в местные кенеши.

Не смогли отметить, в точности по намеченному плану, 10-летие Апрельской революции — особо значимой даты в новейшей истории страны.

В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Будут также внесены изменения в мероприятия, связанные с этой священной датой.

Сложившаяся ситуация, меняющая мир, обнажила, какие проблемы имеются в той или иной сфере.

Мы столкнулись с проблемами в управлении системой охраны здоровья населения.

Жизнь еще раз доказала, что система здравоохранения нуждается в реформах.

Помимо этого, в сферах образования и науки необходимы обновления, в соответствии с новыми вызовами времени.

Уважаемые соотечественники,

Несмотря на все нынешние сложности, все меры по защите экономики будут приняты.

Будет сделан ряд решительных шагов по поддержке бизнеса.

Нельзя допустить срыва весенне-полевых работ, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Мы также будем продолжать осуществлять все работы, которые возможно проводить в электронном формате.

Не будет остановлена работа по реализации программы цифровизации страны.

Следует отметить, что сегодня мы в своей повседневной жизни смогли пользоваться плодами цифровизации страны, начатой 2 года тому назад.

Также мы продолжим претворение в жизнь национальных проектов, направленных на улучшение экономики страны и уровня жизни народа.

Они могут немного затянуться, но ни в коем случае не будут остановлены.

Доноры, оказывающие нам поддержку в реализации данных проектов, также заверили нас в том, что помощь в данном направлении продолжена.

Ситуация в каждой местности будет тщательно изучаться, будут приниматься адресные меры.

После обсуждения с Правительством и местными органами власти, на территориях, где ситуация начнет выправляться, будут облегчены некоторые требования.

С учетом особенностей сферы предпринимательства, в целях недопущения потери рабочих мест, будет рассмотрена возможность дачи разрешений отдельным субъектам.

Но мы пойдем на локализацию населенных пунктов, где угроза не снизится, на использование для каждого села и города отдельного режима.

В то же время в усиленном режиме будут охраняться внешние границы страны, и ограничения во взаимосвязях с другими странами будут сохранены.

Такие же ограничения будут действовать в отношении связи между областями и районами.

Мы будем вынуждены сохранять данный порядок до улучшения ситуации во всем мире.

Мы не одни в этой борьбе.

Кыргызстану оказывают поддержку Организация Объединенных Наций, Всемирный Банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, фонды арабских стран.

Россия еще раз показала, что является нашим истинным союзником. С первых дней тревожной ситуации она оставляла открытым свое воздушное пространство.

Мы получаем от нее финансовую поддержку и тест-системы.

Соседняя Китайская Народная Республика оказывает нам ощутимую помощь.

Братские Узбекистан и Казахстан также оказали существенную поддержку.

Турция, Япония и Корея также поддержали нас. Мы выражаем глубокую признательность всем нашим партнерам.

Уважаемые соотечественники,

Ныне нам необходимо продемонстрировать высокую гражданскую ответственность, соблюдение жесткой дисциплины.

Всемирная практика показывает, что недооценка риска может привести к возникновению угрозы не только для здоровья, но и для жизни человека.

Я призываю вас к сплоченности и единству во имя будущего нашего государства, ради будущего наших детей.

Еще раз хочу повторить, что для нас важны здоровье и жизнь каждого нашего соотечественника.

Перед нами стоит задача — несмотря на экономические потери, сохранить жизни людей.

Я искренне благодарен нашему мудрому народу за то, что, понимая чрезвычайность положения, он сохраняет дисциплину.

Низкий поклон нашим мужественным медикам, работающим на передовой в борьбе против заболевания.

Спасибо милиционерам, пограничникам и военнослужащим, круглые сутки стоящим на страже порядка и безопасности в обществе.

Выражаем благодарность волонтерам, предпринимателям и неравнодушным соотечественникам, оказывающим помощь нуждающимся.

Желаю скорейшего выздоровления соотечественникам, заразившимся инфекцией.

Я хорошо понимаю положение наших соотечественников, которые находились в зарубежных странах и желающих вернуться на Родину с момента вспышки инфекции.

До закрытия границ мы привезли более 6 тысяч соотечественников в Кыргызстан. Сейчас границы закрыты.

Как и другие страны, как только появится возможность, мы начнем решать этот вопрос.

Уважаемые соотечественники,

Уверен, что вы верно оцените нынешнюю ситуацию, будете сохранять спокойствие и поддержите принимаемые меры.

Если мы будем едины и солидарны, будем поддерживать друг друга — мы быстрее выйдем из этой сложной ситуации.

Мы не раз выходили победителем при таких испытаниях благодаря единству.

С помощью Всевышнего, единством и согласием нашего народа, нашими сплоченными совместными усилиями мы победим и эту болезнь.

Пусть на благодатной кыргызской земле царят мир и благополучие!

Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!».