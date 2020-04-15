В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 3 балла

На территории Кыргызстана 14 апреля в 15:42 произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в селах Байбиче, Кара-Добо Узгенского района Ошской области – 3 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений не зарегистрировано.

Источник: Кабар