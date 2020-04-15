В Бишкеке сократили комендантский час

В Бишкеке с продлением чрезвычайного положения сократили комендантский час.

Об этом сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

По его словам, теперь комендантский час в столице будет длится с 21:00 до 6:00.

Напомним, что накануне аналогичное решение было принято в Ноокатском, Кара-Суйском районах и городе Оше. Приказал подписал комендант Малик Нурдинов. В документе указывается, что комендантский час в регионе наступает с 21:00 и длится до 6:00.

Источник: reporter.kg