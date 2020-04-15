В Оше сократили комендантский час

В городе Ош, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области комендантский час сократили на два часа.
Об этом сообщили в информационном центре комендатуры.
Решение о сокращении комендантского часа принято на основании решения республиканского штаба. Кроме того, принято во внимание удлинение светового дня и необходимость проведения весенне-полевых работ.
По данным комендатуры, соответствующий приказ подписал комендант Малик Нурдинов. Как предполагается, с 16 апреля и по 30 апреля комендантский час будет вводиться с 21:00 и до 06:00 следующего дня.
Источник: Элгезит
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