В Оше сократили комендантский час

В городе Ош, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области комендантский час сократили на два часа.

Об этом сообщили в информационном центре комендатуры.

Решение о сокращении комендантского часа принято на основании решения республиканского штаба. Кроме того, принято во внимание удлинение светового дня и необходимость проведения весенне-полевых работ.

По данным комендатуры, соответствующий приказ подписал комендант Малик Нурдинов. Как предполагается, с 16 апреля и по 30 апреля комендантский час будет вводиться с 21:00 и до 06:00 следующего дня.

Источник: Элгезит