Президент Жээнбеков предложил Си Цзиньпиню пролонгировать выплаты по внешнему долгу КР перед КНР

14 апреля состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Они обсудили актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и возможность возобновления грузопотока через кыргызско-китайскую государственную границу.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызская сторона высоко оценивает усилия, предпринимаемые правительством Китая по предотвращению распространения пандемии, а также стойкость, демонстрируемую китайским народом. Он выразил признательность за предоставленную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Учитывая негативное влияние инфекции на макроэкономическую ситуацию, президент Жээнбеков предложил рассмотреть возможность облегчения и пролонгации выплат по внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем.

Стороны выразили взаимную солидарность и готовность к оказанию поддержки друг другу в сложившейся ситуации, договорились о направлении медицинских экспертов из Китая в Кыргызстан для борьбы с заболеванием.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что поддерживает усилия Кыргызстана по борьбе с корнавирусной инфекцией.

Источник: Элгезит