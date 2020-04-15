(Видео) «Я военный и буду делать все, что захочу». Солдат устроил перепалку на Джалал-Абадском блокпосту

В местной комендатуре пояснили, что в настоящее время по данному факту проводится служебное расследование
Солдат внутренних войск Джалал-Абада устроил перепалку с водителем, который пытался проехать через блокпост. Видео инцидента появилось в инстаграм-аккаунте @Bezpredelkg.
Включив камеру, водитель попросил солдата предъявить удостоверение. Судя по реакции военного, включенная камера возмутила его, и он попытался отнять телефон у водителя, дабы прекратить съемку, Он заявил, что является военным и будет «делать все, что захочет».
Выяснилось, что у застрявшего на Джалал-Абадском блокпосту мужчины не было пропуска, и он хотел проехать, чтобы купить продукты. После к нему подошел сотрудник УОБДД и уже в более вежливой форме попросил оставить свой автомобиль.
Между тем в пресс-службе комендатуры Джалал-Абада проинформировали Vesti.kg, что в настоящее время проводится служебное расследование в отношении солдата. Однако, по их мнению, водитель сам спровоцировал военного.
- Сейчас идет служебное расследование в отношении солдата,- уточнили в комендатуре. - Но стоит отметить, что со стороны водителя тоже были провокационные действия.
Источник: vesti.kg
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