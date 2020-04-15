За сутки коронавирус выявлен у 15 медиков. Всего заразились 98 медработников

В Кыргызстане на утро 15 апреля выявлено 19 новых случаев коронавируса, 15 из них — медицинские работники.

Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, среди 15 медиков:

- в Бишкеке — 3;

- в Ошской области — 2;

- городе Ош — 10.

По республике коронавирус подтвержден у 98 медработников.

Источник: zdorovie.akipress.org