Президент Сооронбай Жээнбеков выступит на заседании парламента страны

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 апреля, примет участие в заседании Жогорку Кенеша.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
На заседании парламента новые члены правительства КР принесут присяги.
В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституционного Закона КР «О Правительстве КР» принесение присяги членов Правительства осуществляется в присутствии Президента страны.
На заседании парламента планируется выступление Сооронбая Жээнбекова.
Отметим, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 64 Конституции КР Президент страны вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша.
Источник: Кабар
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