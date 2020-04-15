Президент Сооронбай Жээнбеков выступит на заседании парламента страны

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 апреля, примет участие в заседании Жогорку Кенеша.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

На заседании парламента новые члены правительства КР принесут присяги.

В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституционного Закона КР «О Правительстве КР» принесение присяги членов Правительства осуществляется в присутствии Президента страны.

На заседании парламента планируется выступление Сооронбая Жээнбекова.

Отметим, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 64 Конституции КР Президент страны вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша.

Источник: Кабар