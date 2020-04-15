В Кыргызстане выявлены 19 новых случаев COVID-19. Всего 449

На 10:00 15 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 19 новых подтвержденных случаев СOVID-19.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его данным, в Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 449.
Из них в:
Джалал-Абадской области – 93
Ошской области – 130
г.Ош – 71
Чуйской области – 28
г.Бишкек – 82
Баткенской области – 5
Нарынской области – 34
Иссык-Кульской области – 6.
Источник: Кабар
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