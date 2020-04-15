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В Кыргызстане выявлены 19 новых случаев COVID-19. Всего 449

На 10:00 15 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 19 новых подтвержденных случаев СOVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 449.

Из них в:

Джалал-Абадской области – 93

Ошской области – 130

г.Ош – 71

Чуйской области – 28

г.Бишкек – 82

Баткенской области – 5

Нарынской области – 34

Иссык-Кульской области – 6.

Источник: Кабар

           

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